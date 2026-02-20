Aeroitalia e GESAC: nuovi voli da Salerno

di Pasquale Corvino

I nuovi voli Aeroporto Salerno 2026 segnano un passo importante per la mobilità in Campania. Aeroitalia e GESAC hanno siglato una partnership strategica per rafforzare l’offerta di collegamenti dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.

L’obiettivo dell’accordo è migliorare i collegamenti nazionali, sostenere il turismo e rispondere alle esigenze di residenti, imprese e visitatori.

Le nuove rotte operative dal 22 maggio

Il piano prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso quattro destinazioni: Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste.

I voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, con tariffe a partire da 39,99 euro.

Salerno – Milano Malpensa

Dal lunedì al venerdì: partenze ore 07:10 e 18:00

Ritorni ore 09:30 e 20:20

Sabato: partenza 07:10, ritorno 09:30

Domenica: partenza 18:00, ritorno 20:20

Salerno – Genova

Giovedì e domenica: partenza 13:10

Ritorno ore 15:30

Salerno – Trieste

Martedì e sabato: partenza 13:10

Ritorno ore 15:30

Salerno – Torino

Lunedì, mercoledì, venerdì: partenza 12:50

Ritorno ore 15:20

Le dichiarazioni dei vertici

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha sottolineato l’importanza strategica della Campania per la compagnia e l’impegno nel rafforzare la mobilità nazionale e internazionale.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha evidenziato il lavoro svolto per rilanciare lo scalo salernitano, favorendo sia il traffico business sia l’incoming turistico.

Prospettive future

Dal 1° luglio al 30 agosto i voli potrebbero subire variazioni temporanee in vista dell’introduzione di nuove rotte internazionali leisure.

Eventuali modifiche saranno comunicate da Aeroitalia e consultabili sul sito ufficiale della compagnia.

L’accordo tra Aeroitalia e GESAC rappresenta un passo decisivo per lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e per la crescita del territorio cilentano e campano.