Aeroitalia e GESAC: nuovi voli da Salerno
Siglata una partnership strategica per lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento: 19 frequenze settimanali e tariffe da 39,99 euro
I nuovi voli Aeroporto Salerno 2026 segnano un passo importante per la mobilità in Campania. Aeroitalia e GESAC hanno siglato una partnership strategica per rafforzare l’offerta di collegamenti dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.
L’obiettivo dell’accordo è migliorare i collegamenti nazionali, sostenere il turismo e rispondere alle esigenze di residenti, imprese e visitatori.
Le nuove rotte operative dal 22 maggio
Il piano prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso quattro destinazioni: Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste.
I voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, con tariffe a partire da 39,99 euro.
Salerno – Milano Malpensa
- Dal lunedì al venerdì: partenze ore 07:10 e 18:00
- Ritorni ore 09:30 e 20:20
- Sabato: partenza 07:10, ritorno 09:30
- Domenica: partenza 18:00, ritorno 20:20
Salerno – Genova
- Giovedì e domenica: partenza 13:10
- Ritorno ore 15:30
Salerno – Trieste
- Martedì e sabato: partenza 13:10
- Ritorno ore 15:30
Salerno – Torino
- Lunedì, mercoledì, venerdì: partenza 12:50
- Ritorno ore 15:20
Le dichiarazioni dei vertici
Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha sottolineato l’importanza strategica della Campania per la compagnia e l’impegno nel rafforzare la mobilità nazionale e internazionale.
Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha evidenziato il lavoro svolto per rilanciare lo scalo salernitano, favorendo sia il traffico business sia l’incoming turistico.
Prospettive future
Dal 1° luglio al 30 agosto i voli potrebbero subire variazioni temporanee in vista dell’introduzione di nuove rotte internazionali leisure.
Eventuali modifiche saranno comunicate da Aeroitalia e consultabili sul sito ufficiale della compagnia.
L’accordo tra Aeroitalia e GESAC rappresenta un passo decisivo per lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e per la crescita del territorio cilentano e campano.
