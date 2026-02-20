Salerno ’92 sfida la capolista Repower Sanga Milano

di Pasquale Corvino

La gara Salerno 92 Repower Sanga Milano rappresenta un banco di prova durissimo per le granatine. Sabato 21 febbraio alle 19:30, al PalaSilvestri, la formazione di coach Di Lorenzo ospita la capolista del girone A di Serie A2 femminile.

Koita subito protagonista

Il volto nuovo è Henda Koita, centro francese classe 2001, arrivata in extremis e già protagonista nell’ultima giornata. Nonostante la sconfitta contro Milano Basket Stars (77-64), Koita ha chiuso con 29 di valutazione e 22 rimbalzi, di cui 9 offensivi, risultando la migliore della giornata nel girone A.

La sua prestazione non è bastata per conquistare la vittoria, ma ha portato energia e fiducia a una squadra chiamata a inseguire una salvezza complicata.

Una salvezza ancora possibile

Il Salerno ’92 occupa l’ultimo posto con 4 punti e 7 partite ancora da disputare in regular season. La sfida contro Repower Sanga Milano, che guida la classifica con 32 punti, appare sulla carta proibitiva.

“Stiamo attraversando un periodo delicato, ma sono proprio questi momenti che forgiano l’identità di una squadra. Io ci credo, sono convinta che resteremo in A2”, ha dichiarato Henda Koita.

L’atleta transalpina ha sottolineato l’impegno del gruppo: “Ho trovato una squadra che non molla nulla. Sono felice di essere qui e voglio dare ancora di più”.

Il percorso di Koita

Alta 193 centimetri, Koita arriva dal Lamboisières, nella massima divisione francese. In precedenza ha vestito la maglia del La Tronche Meylan. La sua fisicità nel pitturato rappresenta un valore aggiunto per le granatine.

Info gara e diretta

La partita Salerno ’92-Repower Sanga Milano sarà arbitrata da Luca Leggiero di San Tammaro e Pietro Rodia di Avellino.

Ingresso gratuito al PalaSilvestri. Il match sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale della società guidata dal patron Angela Somma.