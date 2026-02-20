Oroscopo di Paolo fox di oggi, 20 febbraio 2026: le stelle segno per segno 🔮✨
Le previsioni astrologiche del 20 febbraio 2026 con focus su sentimenti, lavoro e nuove opportunità per tutti i dodici segni zodiacali. ✨🔮
Le stelle del 20 febbraio 2026 invitano a mantenere equilibrio tra emozioni e razionalità. La Luna accende intuizioni e chiarimenti, mentre i pianeti spingono molti segni a fare scelte più concrete, soprattutto in ambito lavorativo. È una giornata utile per rimettere ordine nei sentimenti e valutare nuove opportunità. paolo fox
♈ Ariete
Giornata dinamica. In amore serve più ascolto, nel lavoro puoi fare un passo avanti importante.
♉ Toro
Stelle favorevoli ai sentimenti. Possibili conferme professionali, ma attenzione alle spese.
♊ Gemelli
Qualche tensione da gestire. Meglio evitare polemiche inutili e concentrarsi sugli obiettivi concreti.
♋ Cancro
Intuito forte e voglia di stabilità. Incontri interessanti per i single, novità lavorative in arrivo.
♌ Leone
Ritrovi entusiasmo. In amore chiarimenti necessari, nel lavoro si aprono nuove prospettive.
♍ Vergine
Giornata di riflessione. È il momento giusto per rimettere ordine nei progetti.
♎ Bilancia
Possibili decisioni importanti in amore. Sul lavoro serve pazienza e diplomazia.
♏ Scorpione
Passione in primo piano. Buone opportunità per chi cerca un cambiamento professionale.
♐ Sagittario
Voglia di novità. Attenzione a non agire d’impulso, valuta bene le proposte.
♑ Capricorno
Impegno e responsabilità portano risultati. In amore è necessario più dialogo.
♒ Acquario
Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Non trascurare i rapporti affettivi.
♓ Pesci
Sensibilità accentuata. Amore favorito e giornata positiva per chiarire situazioni rimaste in sospeso.
