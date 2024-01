Aeroporto Salerno, dal primo luglio si potrà volare: via libera dall’Enav

di Rita Milione

Dal primo luglio 2024 si potrà decollare e atterrare all’Aeroporto di Salerno. Come riporta il quotidiano Il Mattino, l’Enav – l’ente che governa il traffico aereo e senza il cui consenso non sono possibili le operazioni di volo – ha dato il via libera.

A metà giugno sarà pubblicato il “Notam” (NOtice To AirMen), cioè il bollettino con le informazioni ai piloti sulle rotte di avvicinamento e decollo e i radioaiuti alla navigazione.