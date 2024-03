Aeroporto Salerno, voli EasyJet sold out

di Rita Milione

Boom di prenotazioni online per i primi voli EasyJet per Milano e Berlino in partenza dall’11 luglio dall’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Come riporta il quotidiano Il Mattino, alle 9 di ieri mattina, giovedì 29 Febbraio, sono andati quasi sold out.

“Mai visto nulla di simile”, ha esclamato Johan Lundgren, amministratore delegato della compagnia aerea britannica EasyJet.

I voli

Previsti 11 voli settimanali: tre per Milano Malpensa e due settimanali per Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Berlino. Il primo volo l’EJU3609, quello che (ri)aprirà l’aeroporto di Salerno, atterrerà da Milano Malpensa 8.35 e ripartirà, poco dopo, alle 9.20.