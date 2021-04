Partiranno presto le riprese della terza stagione di After Life, la serie tv ideata dal comico britannico Ricky Gervais. Ma l’attore conferma che sarà l’ultima

Ricky Gervais ha confermato che le riprese della terza stagione di After Life inizieranno lunedì 19 aprile. Il 59enne ha condiviso una foto su Twitter per aggiornare i fan, mostrando loro la sceneggiatura tra le mani. Nella descrizione, l’attore ha scritto “Farei meglio a imparare le mie battute”.

Potrebbe interessarti:

Alla fine di febbraio, Gervais aveva rivelato che, se tutto sarebbe andato secondo i piani, After Life sarebbe arrivata sugli schermi entro la fine dell’anno. In un’intervista al magazine Lorraine, ha detto: “Va tutto bene. Gireremo nei giorni di Aprile e Maggio, e poi ci vorranno un paio di mesi per il montaggio, e ulteriori mesi serviranno per tradurlo in 160 lingue. Quindi, spero che andrà in onda entro la fine dell’anno.” Ma ha anche aggiunto che la terza stagione sarà l’ultima del franchise.“Non ho mai fatto una terza serie di niente”, ha confessato il comico britannico. “Ma sembrava giusto. Mi sono innamorato dei personaggi, e penso che dovrebbe essere così”.

Nonostante la triste notizia per tutti i fan di After Life, Ricky Gervais assicura che, senza alcun dubbio, il pubblico riderà fino a piangere. E l’attore, sui suoi account social, non fa che aumentare le aspettative: “Ho appena scritto una scena di 1 minuto per AfterLife3 in cui Brian racconta alla receptionist una barzelletta che so che sarà impossibile da superare. 20 minuti di outtakes garantiti. Non vedo l’ora.“