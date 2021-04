Una mattinata all’insegna di grandi emozioni, quella che si è svolta oggi a Mattino 5, il programma condotto a Federica Panicucci. Il giornalista Francesco Vecchi, ha infatti rivelato un’importante novità.

Un’annuncio estremamente toccante è quello che è stato fatto a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Infatti, Francesco Vecchi, co-conduttore del programma dal 2016, ha annunciato in diretta la nascita del primo figlio: Enrico.

“Oggi iniziamo con una di quelle notizie belle, che ci fanno stare bene“- sono state le prime parole che la Panicucci ha rivolto al pubblico di Canale 5. “E’ stato un week end intenso, venerdì è nato mio figlio Enrico”– ha detto il giornalista visibilmente emozionato, mentre mandavano in onda la foto della manina del piccolo appena nato. Il pensiero è subito andata alla moglie ,Tina La Loggia: “Ringrazio mia moglie Toma che lo ha fatto bellissimo, o almeno a noi piace molto“. I due si sono sposati lo scorso anno, durante la pausa estiva di Mattino 5. In una vecchia intervista, il conduttore aveva confessato che: “Il giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento”.

La notizia è stato poi diffusa a Settembre all’inizio del programma. Francesco Vecchi, ha infatti rivelato in seguito che il matrimonio si è svolto a Palerno, città d’origine della moglie. La scintilla è nata proprio all’interno della redazione degli studi mediaset, visto che la Loggia è giornalista e caporedattrice di Mattino 5. La Panicucci non poteva esimersi dal strappare al collega ulteriori informazioni-.”Poi lasceremo andare con le cose classiche, ma ti devo domandare la tua prima emozione quando hai stretto in braccio tuo figlio“. Il giornalista ha replicato affettuosamente: “L’ho sentito piangere e ho pianto anche io. Quando l’ho visto gli ho detto ‘benvenuto. Felicità, paure e chissà quante ansie mi verranno. Ma siamo felicissimi”.

Tutta la redazione non ha mancato di esprimere le proprie congratulazioni; così come centinaia di messaggi sono giunti dal web per congratularsi con la coppia.