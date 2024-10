Agropoli, arrestato 19enne con 300 grammi di hashish

di Redazione ZON

Un giovane di 19 anni è stato arrestato ad Agropoli dai carabinieri nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione, come riportato da SalernoToday, il ragazzo è stato trovato in possesso di 300 grammi di hashish, confezionati in panetti e pronti per essere distribuiti. L’arresto fa parte di una serie di interventi mirati a reprimere il traffico di droga, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani. Dopo l’arresto, il giovane è stato trasferito nel carcere di Vallo della Lucania.