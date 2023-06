Agropoli, l’associazione “Mi girano le ruote” sostiene il progetto “Seatrac – Il mare è per tutti”

di Rita Milione

Progetto “Seatrac – Il mare è per tutti” incassa il plauso di “Mi girano le ruote” che scende in campo a sostegno del progetto ideato dall’ ass. Gabry Little Hero ODV da realizzare sulla spiaggia di Agropoli. L’associazione di promozione sociale “Mi girano le ruote” è fra i sostenitori partner del progetto “Seatrac il mare è per tutti”, un servizio gratuito che offre un accesso non assistito alle spiagge e al mare attraverso una rampa meccanica andando ad eliminare ogni barriera architettonica.

Il sodalizio, presieduto da Vitina Maioriello che, dalla sua costituzione si prefigge di essere “luogo di presidio, tutela e monitoraggio delle esigenze sociali combattendo una realtà fatta di ostacoli fisici e culturali, sposa pienamente l’iniziativa per essere supporter e protagonista attivo nella sua divulgazione in quanto perfettamente in linea con la sua missione di promozione del turismo accessibile e della totale fruizione della spiaggia e delle strutture balneari per creare un modello replicabile in tutti gli arenili della Regione Campania.

L’obiettivo posto da Mi girano le ruote è quello di collaborare con gli ideatori del progetto supportandoli con gesti concreti attraverso l’adesione alla campagna di comunicazione e alla raccolta fondi on line per acquistare ed installare, entro l’estate, questo meccanismo a binario fisso in cui una sedia mobile può essere spostata dentro e fuori dall’acqua rendendo la spiaggia di Agropoli accessibile a tutti.

L’associazione crede fortemente in questa proposta progettuale ambiziosa che si inserisce pienamente nel solco delle sue attività a sostegno dall’autonomia personale che ben promette sul fronte dell’inclusione sociale per consentire davvero ad ogni persona di godere del mare senza subire il limite delle barriere fisiche e ambientali sensibilizzando l’industria del turismo sull’importanza dell’accessibilità.