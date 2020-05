Aguero svela il sentimento di molti giocatori sulla possibile ripresa della Premier League: “La maggior parte ha paura di tornare a giocare”

Aguero ha svelato, in un’intervista per El Chiringuito, la preoccupazione dei calciatori riguardo la ripresa della Premier League. Il campionato inglese non ha ancora preso una netta posizione, così come la Serie A. Il Kun ha rivelato: “La maggior parte dei calciatori ha paura di tornare a giocare, hanno figli, hanno una famiglia“.

Il problema Coronavirus ha raggiunto tutto il mondo e i vertici del Governo stanno reagendo in modo differente. L’idea in Premier League è di tutelare la salute e cercare di aspettare la possibilità di ripartire, senza prendere scelte affrettate.

“Sono chiuso in casa con la mia compagna. Ci sono persone che hanno il coronavirus e non hanno sintomi ma possono trasmetterlo – ha proseguito Aguero. Io stesso potrei averlo e non lo so nemmeno. Quando si tornerà al lavoro i giocatori saranno nervosi e super attenti. La speranza è che si trovi presto un vaccino e che tutto questo finisca”.

Il sentimento sul futuro del calcio è diverso anche trai i calciatori, tra chi vorrebbe scendere subito in campo come Rakitic e chi invece preferirebbe mettersi al sicuro.

