Aishwarya Rai, ex Miss Mondo e star di Bollywood, è risultata positiva al Covid-19. Ricoverato anche suo marito, Abhishek Bachchan

Aishwarya Rai è stata ricoverata d’urgenza a Mumbai con sua figlia di 8 anni, Aaradhya ,dopo essere risultate positiva al Covid-19.

Nello stesso ospedale, il Nanavati Hospital, sono ricoverati anche il marito (l’attore Abhishek Bachchan) ed il suocero della star di Bollywood ed ex Miss Mondo. Entrambi si trovano nei reparti di terapia intensiva. Secondo quanto riportato dal Times of India, Aishwarya e la piccola Aaradhya hanno avuto il risultato del tampone domenica scorsa quando erano già in isolamento domiciliare volontario. Una fonte ospedaliera ha comunicato al giornale indiano che l’ex Miss Mondo avrebbe avuto forti difficoltà respiratorie.

Aishwarya Rai

Originaria dello stato del Karnataka, la giovane non è passata inosservata fin da subito per la sua avvenenza diventando testimonial della bibita Pepsi. Dopo aver abbandonato gli studi di architettura, decide di proseguire la sua carriera di modella. Vince il concorso di Miss Mondo nel 1994 ed intraprende la carriera cinematografica.

Esordisce al cinema nel film in lingua tamil Iruvar nel 1997. L’anno seguente ottiene il primo successo commerciale con Jeans, che le permette di strizzare l’occhio all’industria cinematografica di Bollywood. Dopo aver recitato, nel 1999, nel musical Hum Dil De Chuke Sanam, interpreta varie pellicole fino a diventare una star internazionale.

Il 20 aprile 2007, la Rai sposa l’attore Abhishek Bachchan, da cui ha una figlia. Parliamo del figlio degli attori Amitabh Bachchan e Jaya Bachchan, nonché del proprietario e fondatore dal 2014 (insieme a Ronnie Screwvala) del Chennaiyin, squadra calcistica che milita nell’Indian Super League.

Leggi anche