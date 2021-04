Alla “Johan Cruijff Arena” Ajax-Roma si affrontano nei quarti di finale dell’Europa League. Le probabili formazioni e dove vedere il match

L’attesa sta per terminare. Questa sera, l’ultima italiana rimasta in Europa, la Roma, affronta l’Ajax nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League. I giallorossi, tra infortuni e risultati deludenti in Serie A, non arrivano alla sfida nel modo migliore, ma come già accaduto nel corso della stagione, gli uomini di Fonseca in campo europeo hanno sempre ottenuto ottimi risultati. L’Ajax, invece, tra campionato e coppa hanno vinto le ultime sette partite, e sono saldamente al comando dell’Eredivisie.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e sarà trasmesso su Sky e in chiaro su Tv8.

Le probabili formazioni

QUI AJAX- Oltre alle assenze di Haller (fuori lista) e Onana (squalifica di un anno per doping), Ten Hag dovrà fare a meno anche di Blid e Mazraoui. In dubbio anche l’ex Stekelenburg. Per il resto gli olandesi si schierano con il solito 4-3-3, con Rensch e Tagliafico sulle fasce, Klassen in cabina di regia e Alvarez e Gravenberch ai suoi lati. In attacco i pericoli maggiori per la retroguardia giallorossa, ovvero il tridente composto da Antony, Tadic e Neres.

QUI ROMA- Assenze pesanti anche per i giallorossi, che devono rinunciare a Smalling, Mkhitaryan ed El Shaarawy, con Karsdorp out per squalifica. In difesa spazio quindi a Cristante, a destra Peres e a sinistra Spinazzola. A centrocampo il ritrovato Veretout con Villar. In avanti Pellegrini e Pedro a supporto di Dzeko, avanti nel ballottaggio con Mayoral.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca.