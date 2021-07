Tre telecronisti italiani contagiati dal Covid-19, l’Italia è così costretta a cambiare le voci della telecronaca per la finale Italia-Inghilterra. Tra i positivi, come riporta Ansa, c’è anche Alberto Rimedio, il telecronista Rai che ha commentato tutte le partite degli azzurri agli europei.

In seguito al risultato positivo del test molecolare effettuato sui tre telecronisti la la Federcalcio ha messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, pur essendo squadra, staff e dirigenti in una ‘bolla’. La Rai, inoltre, ha attivato controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli Europei.

Le ipotesi più forti per la sostituzione di Alberto Rimedio sono rappresentate da Luca De Capitani, telecronista dell’Under 21 e che ha commentato anche Inghilterra-Danimarca, l’altra semifinale degli Europei, e da Stefano Bizzotto, uno dei più bravi ed esperti tra i telecronisti della Rai.

Alberto Rimedio era conosciuto come la voce della Nazionale. Da sette stagioni infatti è il telecronista dell’Italia e ha seguito la splendida cavalcata dell’Italia di Mancini, non solo in questi Campionati Europei. Con ogni probabilità vista la positività al Covid-19 dovrà rinunciare a commentare la finale Italia-Inghilterra.