Gli effetti della crisi climatica si manifestano anche in Italia, a Milano il caldo tropicale degli ultimi giorni ha lasciato spazio a violente grandinate e trombe d’aria. I Comuni più colpiti sono stati Sesto Calende, Besozzo, Travedona Monate, Osmate, Cassano Valcuvia e Grantola, dove la grandine e la caduta di una pianta che ha colpito un veicolo in transito hanno causato la chiusura della strada provinciale 43. I Vigili del fuoco sono intervenuti in molti piccoli centri in prossimità del lago Maggiore per porre rimedio ai disagi arrecati alla cittadinanza da strade allagate e alberi sradicati a causa del forte vento. E complessivamente hanno effettuato 150 interventi.

Il report della Coldiretti

“Nel 2021 – afferma la Coldiretti in uno studio sulla crisi climatica– si è verificato lungo la Penisola fino ad ora anche un evento estremo al giorno tra siccità, bombe d’acqua, violente grandinate e gelo secondo la banca dati dell’European Severe Weather Database (ESWD). Continua dunque anche quest’anno.”

“Il cambiamento climatico si è manifestato peraltro con una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – continua la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi.