Euro2020 non è solo competizione tra squadra ma è anche classifica marcatori: parte la caccia al titolo di goleador del torneo

Come ogni competizione che si rispetti, l’inizio di Euro2020 (o Europei 2021, come preferite) è anche l’avvio della gara per chi vincerà la classifica marcatori del torneo. Immobile, Kane, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Lewandowski e tanti molti altri in lotta per prendersi il trono di goleador di questo campionato europeo.

Potrebbe interessarti:

Nella scorsa edizione degli Europei fu Antoine Griezmann con 6 reti a prendersi lo scettro della classifica marcatori, sbaragliando la concorrenza, visto che Ronaldo, Payet, Morata, Giroud e Bale si sono fermati a quota 3.

La vera domanda adesso è: chi sarà colui che verrà proclamato Re al termine della finale di Wembley del prossimo 11 luglio? Sono aperte le scommesse e le quote puntano proprio sull’attaccante dei Three Lions (quota 7), seguito dal centravanti belga dell’Inter a 8. Giù dal podio invece CR7 dato a 12, alle spalle di Mbappè (10). Nella top five rientra anche Benzema (15), addirittura davanti a Lewandowski, bancato a quota 20 al pari dell’uscente Griezmann. Insomma, bisogna solo sedersi e godersi lo spettacolo: alla fine del torneo si tireranno le somme su chi sarà il bomber di questo Euro2020.

La classifica marcatori

Un gol: Immobile e Insigne (Italia).

Autogol: Demiral (Turchia),