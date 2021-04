Alessandra Galloni è la prima donna, in 170 anni di storia, che sarà alla guida dell’agenzia di stampa britannica Reuters. I ringraziamenti su Twitter: ”onorata di guidare la migliore redazione del mondo”

É una donna ed è italiana la persona scelta per guidare Reuters, stiamo parlando della giornalista Alessandra Galloni.

Nata a Roma, 47 anni, la Galloni è la prima donna a guidare Reuters, l’agenzia di stampa britannica con alle spalle 170 anni di storia. Laureata all’università di Harvard nel 1995; ha ottenuto un master alla London School of Economics nel 2002. In passato si è occupata di politica e di economia, parla quattro lingue diverse ed ha in curriculum ben 13 anni al Wall Street Journal come corrispondente da Londra, Parigi e Roma e, nel 2004, ha vinto l’Overseas Press Club e il premio come “Business journalist of the year” per la copertura del crac Parmalat. Al Reuters andrà a sostituire Stephen J. Adler, dirigendo 2450 giornalisti e circa 600 fotografi. Nella storia dell’agenzia di stampa che fa parte del gruppo Reuters Group plc con sede a Londra, è la prima volta che a capo ci sia una donna.

La stessa Alessandra Galloni, commenta il suo nuovo incarico con un post su Twitter: ”Per 170 anni Reuters ha definito gli standard del giornalismo indipendente e credibile. È un onore guidare una redazione piena di giornalisti di talento.”