Alessandro Leon Bova: si è laureato il figlio di Raoul Bova

Alessandro Leon Bova, il primo figlio dell’attore Raoul Bova e dell’ex compagna Chiara Giordano, si è laureato. A 22 anni, Alessandro Leon ha portato a compimento i suoi studi e indossato la corono d’alloro.

Naturalmente i suoi genitori, fieri e commossi, erano in prima linea per festeggiare l’occasione, per poi condividere alcune foto della giornata sui rispettivi profili social. “Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te“- ha scritto Raoul Bova, in una foto che lo ritrae insieme al figlio. E anche la mamma Chiara Giordano ha pubblicato una tenera foto in cui la si vede che aggiusta la corona d’alloro ad Alessandro Leon, mentre lui sorride. La foto riporta la caption: “Il regalo di Natale più bello“.

Nonostante sia estremamente riservato verso la sua vita privata, in alcune occasioni Raoul Bova ha parlato del suo legame con i figli, dichiarando che: “Con i miei figli più grandi c’è un rapporto di grande apertura e complicità, più da adulti; con Alma e Luna è diverso. Mi piace ascoltare i miei figli, non c’è un modo di essere papà. Ognuno ha il suo carattere e mi piace avere un rapporto unico con ognuno.”

Dopo la separazione da Chiara Giordano ( da cui ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco), Raoul Bova è poi andato avanti con la sua vita e ha avuto due figlie ( Alma e Luna) da una nuova compagna. Per l’attore era indispensabile che l’incontro tra di loro fosse il più naturale e spontaneo possibile. Parlando dei suoi figli più grandi, ha aggiunto: “Ho lasciato che avessero il tempo necessario per conoscerle, frequentarle e, piano piano, per volersi bene. Ed è accaduto“.