I vip italiani e i festeggiamenti per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali

Una partita che è già entrata nella Storia quella che ha decretato la vittoria dell’Argentina ai Mondiali, battendo 4 a 3 la Francia. Ad aver catturato maggiormente l’attenzione è stato però il calciatore Messi, il quale ha potuto finalmente alzare l’imponente coppa. E’ stato lui a portare e a far vincere l’Argentina ai Mondiali, divenendo “il giocatore più importante della storia recente del calcio” (clicca qui per recuperare il nostro commento a questa epica partita).

Alla vittoria dell’Argentina ai Mondiali, non sono mancate star e personaggi famosi italiani che hanno esultato per il risultato. Tra questi vi è stato il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, il quale ha postato su Instagram una foto con una maglia dell’Argentina firmata da Diego Armando Maradona, personaggio sportivo che viene citato spesso nei suoi film, e in modo particolare ne “E’ stata la mano di Dio”, un racconto autobiografico sull’infanzia e adolescenza di Sorrentino.

Non poteva mancare a questo appello nemmeno Belen Rodriguez. Anche lei ha condiviso sui social una vecchia immagine in cui impugna la bandiera dell’Argentina. Nella caption, la Rodriguez ha scritto: “Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego!, dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!”