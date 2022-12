Manovra 2023, salta la norma sul POS. Tutte le novità

E’ arrivato finalmente il via libera per la delibera del maxi emendamento presentato dal ministro dell’Economia Giorgetti. Una corsa contro il tempo per delineare i punti della manovra economica del governo Meloni.

Niente abolizioni di sanzioni per chi rifiuta pagamenti con il POS fino a 60 euro: il braccio di ferro con l’Unione Europea ha portato ad un nulla di fatto. Un nodo che la Meloni e lo stesso Giorgetti si sono riproposti di ridiscutere, soprattutto in merito a risarcimenti o sgravi fiscali per operatori e commercianti.

Per quanto riguarda le pensioni, invece, confermata la soglia dei 600 euro per gli ultra 75enni per il 2023. A partire dall’anno successivo è prevista una nuova discussione sul tema.

Conferme anche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza: scendono da 8 a 7 le mensilità da erogare nel corso dell’anno. Ci sarà, inoltre, un innalzamento da 6.000 a 8.000 euro della soglia massima per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono, tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato, beneficiari del reddito di cittadinanza.