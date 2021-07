Alessio Boni papà bis: la compagna Nina Verdelli è incinta

Ad un anno dalla nascita di Lorenzo, Alessio Boni e Nina Verdelli sono in attesa del secondo figlio, un altro maschietto: l’annuncio social

Alessio Boni diventerà padre per la seconda volta: a poco più di un anno dalla nascita del primogenito Lorenzo, la compagna Nina Verdelli è di nuovo in dolce attesa di un maschietto, come ha lasciato intendere da una foto pubblicata qualche giorno fa su Instagram.

Il piccolo Lorenzo è nato il 22 Marzo dello scorso anno, nel pieno del primo lockdown duro a causa della pandemia da Covid -19, dalla quale Bergamo (città d’origine di Alessio Boni) è stata duramente colpita: “Ho vissuto una quarantena fuori dal comune, in cui l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento”, ha raccontato l’autoritario Maestro Marioni della fiction Rai “La Compagnia del Cigno”, “A volte mi sentivo addirittura in colpa a gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre la mia città stilava un bollettino di guerra“.

Diventati ufficialmente una famiglia, Alessio Boni, Nina Verdelli e il piccolo Lorenzo sono apparsi per la prima volta in pubblico sul red carpet della passata Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: al momento lui non ha ancora ufficializzato la notizia della sua seconda paternità che, tuttavia, sembrerebbe essere prossima, a giudicare dallo stato avanzato del pancione di Nina (giornalista di Vanity Fair che in passato ha lavorato anche per Amica e Glamour seguendo le orme dei genitori, Cipriana dall’Orto e Carlo Verdelli) che su Instagram ha mostrato orgogliosamente le sue rotondità con in braccio il primogenito Lorenzo, lanciando uno spoiler sul sesso del nascituro: “My boy(s)”, ha scritto infatti a corredo dello scatto, lasciando intendere che anche il prossimo erede Boni sarà un maschietto.