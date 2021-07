Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori

Il terzogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, Luigi è diventato papà per la prima volta ad un anno dal matrimonio con Federica Fumagalli

Fiocco azzurro in casa Berlusconi. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, lui è il terzogenito avuto da Silvio Berlusconi e Veronica Lario, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio: Emanuele Silvio.

I due, che fanno coppia dai tempi dell’Università quando si conobbero durante una serata trascorsa con gli amici in un locale di Milano, si sono sposati lo scorso anno optando per una cerimonia intima presso la Basilica di Sant’Ambrogio.

Prima del parto, Federica e Luigi hanno trascorso qualche giorno in Sardegna insieme al resto della famiglia Berlusconi: ne sono prova gli scatti rilassati pubblicati sui social da Barbara, sorella di Luigi e anche lei incinta, in cui – posando accanto alla cognata scriveva ridendoci su: “Le pance crescono”.

Dopo la laurea in Economia, Luigi è diventato presidente della holding Italia Quattordicesima che custodisce il patrimonio di famiglia. Federica, che ha fatto da subito breccia nel cuore della famiglia Berlusconi per la sua educazione e gentilezza, è invece laureata in Giurisprudenza, ed è attualmente in forze alla MB Projects, società attiva nel campo della comunicazione, delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione di eventi.