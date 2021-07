Inter, fatta per il nuovo acquisto: arriva Bellerin dall’Arsenal

L’Inter ha praticamente tra le mani il sostituto di Hakimi. Simone Inzaghi potrà presto abbracciare il nuovo esterno di centrocampo

La bomba di mercato degli scorsi giorni pare essersi finalmente concretizzata. L’Inter di Simone Inzaghi sembra aver ufficialmente trovato il sostituto per colmare la voragine lasciata da Hakimi. Il laterale marocchino è stato ceduto al Psg in questa sessione di mercato per una cifra pari a 60 milioni più bonus. Un affare che oscilla tra i 60 e i 71 milioni di euro.

Bobo Vieri era stato chiarissimo sulla questione: «Parto dal presupposto che secondo me sarà impossibile sostituirlo perché è il miglior terzino destro al mondo.” Diversi sono i nomi attenzionati dalla società nerazzurra ma il profulo che sembra aver prevalso su tutti gli altri è quello di Hector Bellerin dell’Arsenal. Pedro Almeida ha appena sganciato la bomba tramite il suo profilo Twitter: “Hector Bellerin will join Inter from Arsenal, the deal is practically concluded and the player can arrive in Italy next week.”

L’allenatore della squadra nerazzurra Simone Inzaghi è già pronto a coccolarsi il nuovo esterno di centrocampo che farà scintille sulla corsia destra. Se sarà o meno in grado di sostituire degnamente Hakimi sarà da vedere, ma il colpo di mercato è decisamente tra i più interessanti dell’estate.