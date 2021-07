Convertitore pollici cm: ecco come si effettua la conversione

Convertitore pollici in cm: ecco i migliori siti da utilizzare e come effettuare la conversione matematicamente

Spesso magari quando facciamo un acquisto ci troviamo davanti alla difficoltà di considerare i pollici in centimetri (cm), ecco dunque come convertire i pollici in cm anche senza un apposito convertitore.

Il pollice è un’unità di misura di lunghezza che non fa parte del sistema SI, ma che è tuttora ampiamente utilizzata nei paesi di cultura anglosassone, come Regno Unito e Stati Uniti oltre che in molti settori tecnologici.

Ad esempio, il pollice è usato per indicare la lunghezza della diagonale degli schermi (televisivi e monitor), indicando in questo modo anche le dimensioni dello schermo stesso; il pollice è usato convenzionalmente anche per misurare il diametro di molti oggetti, come i tubi idraulici (dove viene tuttavia utilizzato il pollice GAS che ha un diverso valore, pari a 33,8 mm) o i cerchioni per auto e moto.

La relazione che esiste tra pollice (in) e centimetri (cm) è la seguente: 1 pollice = 2.54cm

In base a tale relazione, è chiaro che, per convertire in cm una misura espressa in pollici, il valore numerico dei pollici deve essere moltiplicato per 2,54.

Molto spesso al numero intero di pollici viene fatto seguire una parte frazionata (es. ½, ¾, ⅜) che esprime una frazione di pollici.

Così, ad esempio, potremmo imbatterci in questo valore: 15″ ¾. Ma cosa significa?

La parte frazionata ¾ indica una frazione di pollice; quindi il valore ¾ di pollice corrisponde a 3:4 = 0,75 pollici. Il valore 15″ ¾ equivale quindi a 15,75 pollici.

Ragionando allo stesso modo il valore 7” ½ corrispondono a 7,5 pollici mentre il valore 9” ⅛ corrisponde a 9,125 pollici (infatti la frazione ⅛ corrisponde a 1:8 = 0,125 pollici).

Convertitore da pollici a cm online

Online si trovano molti convertitori dove occorre semplicemente inserire l’unità di misura e la misurazione che si vuole convertire. Ecco i principali convertitori online:

Google;

Converticious;

Convertworld.com;

Convert (Windows);

Spotlight/Siri (macOS).

Aldilà dei siti web esistono anche alcune app che fanno da convertitore. Ovvero: