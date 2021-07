La confessione hot di Alex Belli, fresco marito di Delia Duran, al settimanale “Chi”: “Una settimana prima avevamo fatto un fioretto”

Lo scorso 26 Giugno Alex Belli e Delia Duran sono diventati marito e moglie: alla cerimonia religiosa, svoltasi presso la Tenuta de l’Annunziata sul Lago di Como, proprio lì dove Alex e Delia si sono conosciuti tre anni fa, hanno preso parte circa una settantina di invitati, tra gli amici vip dello sposo (da Pago a Stefano Sala, passando per Martina Nasoni e Guenda Goria) e la madre della sposa, l’unica sua parente stretta che sia riuscita a giungere in Italia dal Venezuela a causa delle restrizioni Covid.

Al settimanale “Chi”, Belli (ex sex-symbol della soap opera di Canale 5 Centovetrine) non ha nascosto di aver provato una forte emozione in due momenti particolari della cerimonia, officiata da un sacerdote amico della coppia: lo scambio delle fedi (“in oro rosa, belle arrotondate (…) Quella di Delia ha anche un diamante, simbolo della purezza del nostro amore) e il momento dello scambio delle promesse, lo sposo aveva scritto una lettera di venti righe ma non è riuscito a leggerla fino in fondo scoppiando in lacrime di commozione.

Alex Belli non si risparmia, e sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini racconta anche di una “prima notte di nozze favolosa”: “Venivamo da una settimana di astinenza, per via di un fioretto e la voglia di stare insieme era tanta”.