La sua maglia della Nazionale indosso a bordo piscina e poche, dolcissime parole: “Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi”. Ricarica d’amore per Spinazzola

Domani sera, l’Italia del ct Roberto Mancini affronterà il Belgio trainato dalla stella propulsiva Romelu Lukaku in una partita di Euro2020 valevole per il passaggio ai Quarti di Finale: in campo, non sappiamo se dal primo minuto o subentrando ad un titolare nel corso del match, anche il centrocampista Leonardo Spinazzola che nelle scorse ore ha ricevuto dalla moglie Miriam Sette una dolcissima dedica a mezzo social.

La dedica di Miriam

Sul proprio account Instagram, Miriam Sette ha postato una foto con indosso la maglia con cui il marito (sposato nel 2018 e padre dei suoi due figli, Mattia e Sofia) scende in campo per la Nazionale, la numero 4. (egli gioca anche nella Roma, ndr.)

A bordo piscina, e mostrando un sorriso smagliante, la ragazza scrive all’indirizzo dell’amato: “Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi”.

Innamoratissimi, Leonardo Spinazzola e Miriam Sette si sono conosciuti qualche anno fa a Foligno per intercessione di alcuni amici comuni. La ragazza, in particolare, si è trasferita giovanissima presso la cittadina umbra, dove ha frequentato le superiori e l’Università, fino al conseguimento della laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, quando era in attesa del primogenito Mattia.