Allegri: quale sarà la prossima squadra del tecnico?

di Antonio Jr. Orrico

Il destino di Massimiliano Allegri è appeso a un filo. Dopo aver concluso ufficialmente la sua avventura alla Juventus, quale sarà la prossima squadra che interesserà la carriera dell’allenatore? Resterà fermo per un anno, così da disintossicarsi, oppure si tufferà subito in una nuova avventura? E sarà ancora in Italia oppure all’estero? Adesso che è stato messo un punto anche sotto l’aspetto formale all’esperienza con la Juventus può dedicarsi al futuro e alle scelte.

A Torino è finita malissimo: non solo per l’esplosione di rabbia e di frustrazione (contro gli arbitri, contro il neo dirigente Giuntoli e il direttore di Tuttosport, Vaciago) ma per quella macchia dell’esonero per “motivi disciplinari” piombatogli addosso dopo la conquista della Coppa Italia. Considerata la gravità delle accuse, gli è costato il successivo “licenziamento per giusta causa” che ha preceduto l’intesa siglata nelle ultime ore con l’ormai ex tecnico del Bologna, Thiago Motta.

Allegri sarebbe anche andato allo scontro con la società, ma ha messo da parte l’ira funesta e optato per una transazione dolorosa. Avrebbe rinunciato a oltre la metà dell’ingaggio da 7 milioni netti più bonus in virtù dell’anno di contratto che ancora vantava. Anche questo è il prezzo da scontare per avere le mani libere e fare quel che più gli aggrada, andare dove lo portano il cuore e gli stimoli.

Ma, per l’appunto, dove andrà ora l’ex tecnico della Juve? Quale sarà la prossima squadra che allenerà? Scopriamolo insieme.

Allegri: quale sarà la prossima squadra?

Il veleno in fondo alla Coppa (Italia) ha rovinato il brindisi per il successo. Allegri l’ha mandato giù tutto d’un sorso, non prima di essersi tolto la soddisfazione di averne dette quattro a chi, secondo lui, gli avrebbe mancato di rispetto. Rispetto è la parola che usò in tv per spiegarsi, a correndo di quel gesto di stizza nei confronti di Giuntoli. Tutto questo fa parte del passato, il futuro è una palla di cannone accesa: deve decidere se cavalcarla oppure scansarsi di lato.

Ma quale sarà la prossima squadra di Allegri? Un anno fa gli venne recapitata un’offerta molto ricca dall’Al-Hilal, che lo avrebbe accolto pienamente. Il tecnico rifiutò. Se fino a qualche settimana fa il suo nome era stato accostato al Napoli (che ha scelto Antonio Conte), in Italia c’è ancora una squadra che ha pensato/pensa a lui.

Ci pensa infatti la Lazio, nel caso in cui si arrivasse ad una clamorosa rottura con Igor Tudor. In realtà il club che rappresenta una tentazione non è in Serie A ma all’estero. E non è alcuna ricca società saudita. Si trova in Premier League: il Manchester United potrebbe essere la chance all’altezza del suo rango e delle sue ambizioni, il luogo da cui ripartire e ricostruire per tornare a vincere. Altrimenti, mal che vada, Allegri si gode un anno di serenità con un bel po’ di soldi in tasca nell’attesa di una chiamata allettante.