Ignazio Moser sacrifica barba e capelli all’Isola dei Famosi per mangiare pasta tutta la settimana, ma prima chiede il permesso a Cecilia

Ignazio Moser si sacrifica per il bene dei suoi compagni naufraghi all’Isola dei Famosi. Pur di mangiare pasta per tutta la settimana ha accettato una prova durissima: rasarsi barba e capelli. La prova coraggio era stata proposta prima ad Andrea Cerioli, ma il primo finalista de L’isola dei Famosi non ce l’ha fatta ad accettare in cambio degli spaghetti. La fame ha invece prevalso nel caso di Ignazio, ma prima di procedere ha chiesto il permesso alla sua bella Cecilia. La Rodriguez senza pensarci due volte ha urlato in studio: “Vai Amore, mi sono sempre piaciuti i pelati”.

Dopo i primi momenti di quasi tentennamento, Ignazio ha accettato il suo destino e dopo aver rinunciato alla sua folta chioma, gli hanno permesso anche di guardarsi allo specchio. In molti dallo studio gli hanno urlato di essere anche più bello pelato. Una cosa quindi è certa, dopo quello che ha fatto, Ignazio Moser ha conquistato tutti e continuerà a piacere anche senza barba e capelli lunghi, che presto gli ricresceranno. E poi, che sarà mai avere i capelli rasati con quel caldo torrido?