Dopo tante indiscrezioni arriva la conferma. Con il nuovo aggiornamento di Whatsapp sarà possibile velocizzare i messaggi audio troppo lunghi

In quanti almeno una volta, vedendo un messaggio audio lungo diversi minuti, li hanno ascoltati contro voglia. In quanti avrebbero voluto poter velocizzare l’ascolto per rimanere meno tempo ad ascoltare. Adesso tutto questo è possibile perché, dopo diverse indiscrezioni di utenti beta di Whatsapp, il colosso della messaggistica istantanea ha apportato un’importante modifiche applicabile con l’ultimo aggiornamento: la funzione per velocizzare i messaggi audio. Non sarà necessario cercare nulla o attivare alcuna impostazione, l’utilizzo della nuova funzionalità sarà immediato.

Infatti, quando nella nostra chat arriverà un messaggio audio, dopo aver premuto il consueto tasto play, l’immagine del profilo del nostro interlocutore cambierà automaticamente in un 1,5x, per aumentare di una volta e mezzo la velocità dell’audio. Qualora non bastasse, dopo l’1,5x apparirà il simbolo 2x, per accelerare ulteriormente l’audio. Per riportarlo alla modalità predefinita, basterà premere una terza volta lo stesso simbolo. La voce dell’interlocutore risulterà inesorabilmente alterata e, se chi ci parla ha l’abitudine di esprimersi in maniera più concitata, ascoltare l’audio risulterà più faticoso. Ma, così facendo, un audio di 4 minuti verrà ascoltato in 2, per buona pace di chi ha poca pazienza.