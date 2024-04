Amadeus conduce “Una, Nessuna, Centomila” Poi addio alla Rai?

di Riccardo Manfredelli

Martedì prossimo l’incontro con il direttore generale del servizio pubblico Giampaolo Rossi sbroglierà la matassa riguardo al suo futuro televisivo. A quel punto la conduzione di “Una, Nessuna, Centomila”, dall’Arena di Verona il 4 e 5 maggio 2024 e in onda sulla rete ammiraglia in una sola serata, potrebbe essere tra gli ultimi impegni di Amadeus in Rai.

Mandate in porto le ultime puntate stagionali di “Affari Tuoi”, per cui Viale Mazzini avrebbe già individuato un degno sostituto in Stefano De Martino, il conduttore e deus ex-machina degli ultimi cinque Festival di Sanremo potrebbe passare a Nove, rete del gruppo Warner Bros. Discovery che ha già accolto Fabio Fazio, per occuparsi dell’intera offerta intrattenimento del canale. Nel contratto proposto da Nove ad Amadeus spiccherebbe, oltre alla conduzione di alcune prime serate, l’affidamento di un quiz-show preserale sulla falsariga de “L’eredità”, titolo di Raiuno che lui stesso aveva lasciato nel 2006 per passare a Mediaset con modeste fortune. Warner Bros. Discovery intenderebbe poi inserirsi nella trattativa per i diritti di X Factor (quelli di Sky sul format Fremantle scadono nel 2025,ndr.) e affidare proprio ad Amadeus la conduzione del talent, in cerca di continuo rilancio dopo l’exploit non replicato dei Maneskin nel 2017.

Tornando a “Una, Nessuna, Centomila”, che Amadeus condurrà dall’Arena di Verona trainando il racconto televisivo che Raiuno ne farà prossimamente, si tratta di un evento organizzato per promuovere la parità di genere e raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza. Sul palco tantissime artiste, e i loro colleghi: Alessandra Amoroso, Annalisa, BigMama, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Noemi, Ornella Vanoni, Samuele Bersani e Tananai.