Cannes, Paolo Sorrentino in concorso con “Parthenope”

di Riccardo Manfredelli

A nove anni dall’ultima volta, Paolo Sorrentino torna in concorso al Festival del Cinema di Cannes (14-25 maggio 2024) con “Partenhope”, nelle parole del direttore artistico della kermesse d’oltralpe Thierry Fremaux «un film di grande forza e bellezza visiva. La storia di una ragazza giovane e bella che si confronta con l’alta e bassa società». Nel cast: Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli.

Per l’Italia, nella sezione Un certain regard, arriverà sulla Croisette anche Roberto Minervini: ambientato durante la Guerra di Secessione americana “The Damned”, «documentario di creazione che mescola finzione, storico e costume senza sacrificare realismo, immediatezza ed intimità», racconta le condizioni ostili in cui era immersa la quotidianità dei soldati.

Sul tappeto rosso sarà sfida all’ultimo riflettore tra Emma Stone, ancora musa di Yorgos Lanthimos dopo il successo di “Povere Creature” per “Kind of Kindness” e Selena Gomez, nei panni della cantante ispanica Emilia Perez nel film eponimo diretto da Jacques Audiard. Fuori concorso l’ex “regina degli scacchi” Anya Taylor-Joy accompagnerà a Cannes l’anteprima di “Furiosa – Mad Max Fury Road”, con George Miller in cabina di regia. Tra le proiezioni speciali, “The Invasion”, del regista ucraino Sergei Lonitsa torna a raccontare l’aggressione russa che si protrae nel suo Paese dal febbraio 2022.