Ambra Angiolini e Allegri al triplice fischio? Il gossip

- Consigliato per te -

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi tra Ambra Angiolini e Max Allegri, una fonte vicina alla coppia conferma la distanza tra i due

Da settimane si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Oggi questa tesi viene in certo qual modo suffragata da un amico dell’ex allenatore della Juventus che, interpellato dal settimanale Di Più, ammette:

“Le cose stanno cambiando. In questi giorni lui sta decidendo il suo futuro. Dopo due anni di stop è molto determinato a rimettersi in gioco e sta ascoltando anche le offerte di club stranieri”. Se Massimiliano – che attualmente si troverebbe a Montecarlo – dovesse decidere di trasferirsi all’estero per riprendere in mano la sua carriera da allenatore, il progetto di una convivenza con Ambra Angiolini – in questi giorni a Potenza sul set di un nuovo film – potrebbe sfumare definitivamente.

- Consigliato per te -

A quel punto la coppia, insieme dal 2017 ma che non si vede in pubblico da qualche mese, potrebbe trovarsi ad un bivio: continuare a fare gli eterni fidanzati, rinunciando a progetti di coppia a lungo termine – tra i quali più volte aveva fatto addirittura capolino il matrimonio – o porre fine, seppur con dolore comprensibile, ad una liason dalle prospettive inconciliabili?