Prima di ritrovare la felicità accanto ad Andrea Zelletta, Natalia Paragoni ha affrontato numerose difficoltà, tra cui un aborto: il racconto

Da ormai quattro anni è felice accanto ad Andrea Zelletta: ma prima di conoscere l’ex tronista nello studio di “Uomini e Donne”, dating show di Canale 5 trainato con successo da Maria De Filippi, Natalia Paragoni ha vissuto esperienze di vita molto forti, che l’hanno segnata nel profondo e ne hanno determinato una crescita personale subitanea ed improvvisa che nulla ha a che fare con l’età anagrafica (ha solo ventitrè anni, ndr.)

Dopo averle esaminate ed interiorizzate, Natalia Paragoni ha messo queste esperienze nero su bianco, prima nel libro La Vita Secondo Naty e poi in un’intervista a cuore aperto al settimanale Diva e Donna: scopriamo così che Natalia, oggi webstar affermata con la passione per il beauty, da piccola ha sofferto di dislessia ed è stata spesso e volentieri vittima di bullismo.

Ma non è tutto; è lei stessa a raccontare, forse per la prima volta, di essere rimasta invischiata – quando aveva appena 19 anni – in quella che oggi si definirebbe una relazione tossica: “E’ stato un amore vissuto in maniera sbagliata, che mi faceva sentire sbagliata. Me ne sono resa conto guardando le mie amiche: loro potevano uscire vestite in modi che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi“.

Ma il dolore più grande della sua vita pre-Andrea Zelletta, Natalia Paragoni lo ha vissuto qualche anno dopo quando, rimasta incinta di un ragazzo, ha poi dovuto affrontare un aborto spontaneo: “Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi: non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura (…) Quando ho perso il bambino è stato un dolore immenso“.

“Il desiderio di maternità in me è nato presto”, aggiunge infine Natalia che oggi condivide questo progetto di vita con Andrea Zelletta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, a margine della sua esperienza a Cinecittà, ci raccontava: “Ho sempre detto, e lo ripeto, che voglio che Natalia sia la madre dei miei figli” (qui l’intervista completa)