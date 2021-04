Nell’ultima puntata del Serale di Amici 20, Samuele ha eseguito una coreografia molto intima, dedicandola alla sua fidanzata: ecco chi è

Nell’ultima puntata del Serale di Amici 20, Samuele ha danzato sulle note di “Mantieni il bacio“.

Il brano di Michele Bravi ha impreziosito una coreografia molto intima che il ballerino ha dedicato alla sua fidanzata. Alle spalle di Samuele, durante tutta l’esibizione, è stato proiettato il viso di una ragazza. Negli ultimi secondi della performance, invece, è comparsa una frase molto romantica: “Ho ancora il tuo viso tra le mani, Claudia”. Il pubblico è rimasto affascinato dalla dedica del ballerino e coreografo in erba e in molti si sono chiesti chi sia la ragazza in questione.

Ecco chi è Claudia

Finalmente, dopo qualche ricerca sul web, sappiamo chi è la Claudia che ha fatto breccia nel cuore di Samuele. Si chiama Claudia Bentrovato. E’ una ballerina anche lei e, sul suo profilo Instagram, è possibile trovare alcuni scatti e vari progetti artistici insieme a Samuele.

Samuele Barbetta: per saperne di più

Samuele Barbetta è un giovane ballerino e coreografo di 23 anni. Nasce in provincia di Padova e comincia a danzare quando ha appena 12 anni, approcciandosi ai fondamenti dell’hip-hop. Nel corso degli anni, si è avvicinato a diversi stili di danza e ha avuto l’opportunità di studiare con i migliori interpreti della scena nazionale e internazionale. E’ un’amante dell’arte in generale: dai fumetti al cinema, non dimenticando la recitazione. Dal 2010 al 2016 ha preso parte a tantissimi concorsi nazionali, gareggiando sia individualmente che in gruppo. Attualmente Samuele è un insegnante di danza hip-hop oltre che un coreografo.

Il ragazzo, uno dei concorrenti più apprezzati di Amici20, è entrato nella scuola grazie all’appoggio dell’insegnante Veronica Peparini che, diversamente dalla Celentano, ha deciso subito di dargli fiducia e di concedergli l’ambito banco.