Amici 2021: tutto pronto per la semifinale

Appuntamento quotidiano con Amici 2021 alle 16:10 su Canale 5. Scopriamo, insieme, cosa è successo durante la puntata di oggi, 5 maggio 2022.

Amici 2021: i ragazzi sono convocati per la gara “Da-Da-Un-Pa”

La gara inizia con la sfida tra Alex ed Albe e, alla fine, entrambi si vestono da maggiordomi. Successivamente entrerà in studio un giudice d’eccezione: Nunzio. Il ragazzo, eliminato durante la settima puntata del serale di Amici 2021, ha espresso la sua preferenza in merito al ballo di Dario e Serena, votando quest’ultima. Inoltre dice ai suoi compagni:

“Prendete tutto con il sorriso, siete tutti fantastici. Continuate così”.

Amici 2021: i maestri incontrano i propri allievi in vista della semifinale

Cuccarini e Todaro incontrano Alex, Sissi e Serena. I due maestri fanno il punto della situazione, parlando principalmente di Dario, di Albe, di Michele e di Luigi. Lorella, in merito a quest’ultimo, dichiara:

“Luigi è cresciuto molto ed è molto versatile. Soprattutto in questo serale ha dimostrato di esserlo. Però io credo che la versatilità non sia, di per sé, un valore fondamentale. Trovo, invece, che dal punto di vista dell’unicità e del raccontare la propria dimensione musicale, Luigi abbia ancora una strada da individuare. Se vai a sentire i suoi inediti ancora si sente che sta cercando una strada ma che non l’ha trovata. Poi, magari, la troverà subito dopo questa edizione di Amici però, al momento, secondo me lui ancora non ha capito bene chi vuole essere”.

I risultati del televoto

Ecco la Classifica Gara Televoto:

Alex Luigi Michele Sissi Serena Albe Dario

Cosa accadrà durante le prossime puntate di Amici 2021? Seguiteci per scoprirlo!