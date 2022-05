Covid-19 in Italia, il bollettino del 5 maggio

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 48.255 con 327.178 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 138. I ricoveri nelle terapie intensive diminuiscono di 2 unità mentre nei reparti ordinari sono 230 i pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Mentre il tasso di positività si attesta al 14,7%.

Covid-19, i sintomi delle nuove varianti

Dopo le buone notizie rese note dalla fondazione Gimbe sull’andamento dell’epidemia in Italia, l’Oms ha reso noto che le due mutazioni di Omicron, BA.4 e BA.5, sarebbero ancora più contagiose delle precedenti. Inoltre, gli esperti notano anche un cambiamento nella sintomatologia. Secondo uno studio, infatti, al posto delle classica tosse e febbre, i nuovi sintomi prevedrebbero naso che cola e stanchezza. Le nuove varianti presenterebbero ai contagiati anche dolore allo stomaco e all’addome seguiti, in alcuni casi, dal mal d’orecchio.

BA.4. e BA.5 colpirebbero anche i centri nervosi, con una sintomatologia come le vertigini andando a colpire più le prime vie respiratorie e meno i polmoni, ma arriverebbero a lasciare tracce profonde anche sugli altri organi.