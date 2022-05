Peste suina, primo caso accertato a Roma

La peste suina è arrivata a Roma. Secondo quanto confermato dal commissario per l’emergenza Angelo Ferrari, la malattia virale che colpisce maiali e cinghiali è stata riscontrata anche nella capitale. Intervenuto all’Ansa il commissario Ferrari ha confermato le indiscrezioni: “Sì, c’è un caso. La zona dovrebbe essere quella del parco dell’Insugherata. Stiamo effettuando i controlli necessari“. Questo, quindi, sarebbe il primo caso confermato al di fuori dell’area colpita che va dalla Liguria al Piemonte estendendosi fino alle porte della Lombardia.

Che cos’è la peste suina

La peste suina africana o PSA è una malattia autoimmune che colpisce suini e cinghiali ed è altamente contagiosa nel regno animale. Per fortuna, però, tale infezione non è trasmissibile al genere umano.

La malattia è apparsa in Europa a partire dal 2014 in alcuni Paesi dell’Est della UE. Da allora la malattia si è diffusa in altri Stati Membri, tra cui Belgio e Germania, mentre in ambito internazionale è presente in Cina, India, Filippine e in diverse aree del Sud-Est asiatico, raggiungendo anche l’Oceania (Papua Nuova Guinea). In Italia, la malattia sembrava essere presente unicamente in Sardegna. Dove, però, negli ultimi anni si è registrato un costante e netto miglioramento della situazione epidemiologica.

Il primo caso accertato al di fuori dell’isola è stato riscontrato il 7 gennaio scorso in Piemonte. Da lì la malattia ha cominciato a circolare nella vicina Liguria, sopratutto nella provincia di Genoa e alle porte di Alessandria.