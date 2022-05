Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 6 Maggio 2022: Leone favorito

Ariete La giornata di domani vive di alti e bassi. Luna si trova in aspetto contrario e crea qualche problema ma non dovete disperarvi. Siamo arrivato alla fine dei momenti più difficili e stancanti. Inizia una stagione importante e potete finalmente tornare in alto.

Toro La giornata di domani riserve rivincite personali, siano esse piccole o grandi. Negli ultimi giorni avete vissuto momenti difficili ma nei prossimi giorni arrivano novità molto interessanti.

Gemelli La giornata di domani riserva situazioni molto interessanti e potrete recuperare sotto molti punti di vista. Le cose migliori arrivano a partire dal 10 Maggio e piano piano si vedono segnali di miglioramento. Sarà fondamentale ritrovare riferimenti che fino ad ora non avete avuto.

Cancro Le stelle, per la giornata di domani, invitano a fermarvi ed ascoltare il vostro cuore. Negli ultimi tempi avete sofferto ma avete anche capito quale direzione volete prendere per il futuro. Bisogna ora guardarsi avanti, vi aspetta un futuro roseo.

Leone La giornata di domani iniziate a sentire che le cose stanno migliorando nella vostra vita. Venere è di nuovo in aspetto favorevole e cresce il desiderio di riportare in auge l’amore. Tutto ciò sarà possibile da oggi in avanti. Anche sul lavoro sono favoriti i progetti nuovi.

Vergine A partire dalla giornata di domani iniziate finalmente a liberarvi dello stress accumulate in questo periodo. Bisogna ritrovare l’amore, dare spazio ai sentimenti, alle emozioni. Nell’ultimo periodo potete occuparvi della vita pratica anche se avete trascurato troppo le passioni.

Bilancia La giornata di domani invita alla cautela e servirà diplomazia per gestire avvenimenti e persone. Non è il caso di fare scelte drastiche in questo periodo, non fatevi guidare troppo dalle emozioni. Mantenete lucidità e ragione, prima di fare qualcosa contate fino a 10.

Scorpione Domani per voi si annuncia essere una giornata da sogno. Siete pieni di energia e voglia di riscoprire l’amore. Qualcuno ha già incontrato la sua metà e ora è pronto a fare il grande passo. Marte, Giove e Luna in ottimo aspetto indicano giornate belle e ricche di emozioni.

Sagittario Sotto queste stelle correte il rischio di sentirvi stanchi e fuori fase per la giornata di domani. Non dovrete perdere l’entusiasmo e l’ottimismo perché la svolta che aspettate è finalmente vicina. Cercate di mantenere la pazienza in amore. Siete stanchi di vivere incomprensioni.

Capricorno La giornata di domani si annuncia molto difficile, sarete stanchi e insofferenti. In questo momento è fondamentale mantenere la calma ed evitare discussioni e polemiche. Sforzatevi di avere pazienza nonostante i problemi a vivere il mondo che vi circonda.

Acquario La giornata di domani sarà piena di fermento. Avete voglia di tagliare la solita routine e stravolgere la vostra esistenza. Saturno invita a mantenere un atteggiamento responsabile e non inseguire false speranze.