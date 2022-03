Amici 21, daily del 9 marzo 2022

Daytime litigioso quello di oggi 9 marzo per i ragazzi di Amici. Essere arrivati al serale non rende i protagonisti di questa edizione più sereni, anzi, ci sono alcuni di loro che continuano a punzecchiarsi soprattutto per quanto riguarda le pulizie nella casetta.

A scontrarsi sono Albe e Serena contro LDA. La coppia dormiva durante il loro turno delle pulizie e per questo il cantante napoletano ha deciso di farle lui, nonostante Albe e Serena avessero chiesto di essere svegliati per porter rispettare il loro turno. Una volta in piedi, i due si sono innervositi accusando LDA di aver pulito solo per poi rinfacciarglielo poi in un secondo momento. Effettivamente, dopo che i toni si erano alzati di molto, il cantante ha ammesso di averlo fatto per ”vendicarsi” di tutte le volte che Serena lo ha sgridato per qualcosa che riguardasse le pulizie. Alla fine, dopo una lunga discussione che ha coinvolto tutta la casetta, i tre sembrerebbero aver chiarito.

Finalmente i ragazzi sono tutti al serale e infatti, gli ultimi ad aver ottenuto la maglia, hanno deciso di chiamare i proprio parenti per aggiornarli e festeggiare con loro. Christian parla con la famiglia e riceve i complimenti da parte della sorella; come lui anche Alice che si dimostra entusiasta per l’obiettivo raggiunto; la mamma di Nunzio ricorda quando il figlio, il sabato, non usciva con gli amici per poter guardare Amici con lei e anche i genitori di Crytical e Calma si dimostrano fieri dei proprio figli.

Una sorpresa per Sissi che riesce ad ascoltare il suo nuovo inedito finalmente trasmesso in radio.