Giunge al termine anche quest’edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show più famoso della tv: ecco tutte le anticipazioni sulla finale di sabato

Sabato 15 maggio si concluderà la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Stando alla pagina Instagram Red Communication, a differenza delle altre puntate, la finale del serale verrà trasmessa in diretta su Canale 5 in prima serata. Dopo aver salutato Tancredi e Serena durante lo scorso appuntamento, sono rimasti in 5 a contendersi il premio finale. Della sezione di canto vedremo scontrarsi Aka7eve, Sangiovanni e Deddy. “In ballo” restano invece i danzatori Alessandro e Giulia.

Dopo il grande successo ottenuto dal loro show Felicissima Sera, il duo Pio e Amedeo tornerà ospite al programma condotto da Maria de Filippi. A consegnare invece la coppa della vittoria, la vincitrice della scorsa edizione Gaia, che interpreta il suo nuovo singolo “Boca”. Il via alle scommesse sui possibili vincitori di quest’anno.

Nel corso della Serata Finale saranno assegnati anche altri premi: il Premio della Critica Tim, Il Premio al Miglior Testo consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo, il Premio della platea giudicante Social Tim, il Premio delle Radio all’inedito preferito e il Premio Marlù.