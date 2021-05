In arrivo sulla piattaforma streaming Netflix The Chair, la nuova serie tv con Sandra Oh: i dettagli

In arrivo un’altra serie prodotta da Netflix sulla piattaforma streaming. The Chair, che avrà come protagonista la nota attrice Sandra Oh, sarà disponibile a partire dal 27 agosto. L’annuncio arriva tramite un tweet, in cui si rivela anche il look della protagonista, la professoressa Ji-Yoon Kim, la prima donna a capo del dipartimento di Letteratura Inglese di Pembroke. La serie, di genere dramedy, sarà suddivisa in in sei episodi da mezz’ora ciascuno.

Il progetto è stato creato da Amanda Peet (vista recentemente ne I Romanoff), ed è prodotto da David Benioff e D.B. Weiss. I due avrebbero stretto un accordo con la piattaforma Netflix che prevede la realizzazione di nuovi progetti. Tra gli altri produttori esecutivi figurano anche la stessa Sandra Oh insieme a Bernie Caulfield. La storia, scritta da Annie Julia Wyman e Amanda Peet (impegnata inoltre come showrunner), sarà incentrata sulla professoressa Kim.

Il via alle possibilie teorie sull’intreccio ma soprattutto sulla protagonista. Dopo la longeva partecipazione a Grey’s Anatomy nei panni di Cristina Yang, sarà dura vederla vestire i panni di una professoressa, anzichè l’ormai iconico camice blu, armata di bisturi.