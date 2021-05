Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con il factual-show in otto puntate “Una Semplice Domanda”: esiste la formula perfetta della felicità?

Dopo aver chiuso la sua decennale esperienza con X Factor su Sky Uno, Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con “Una Semplice domanda”: si tratta di un factual show in otto puntate in cui, attraverso interviste a personaggi italiani ed internazionali, e riflessioni sui temi di più stringente attualità, uno per ogni appuntamento, si chiede se esista la formula perfetta per la felicità.

Potrebbe interessarti:

Tutta “colpa” di mia figlia

L’idea per lo show “Una Semplice Domanda” (prodotto da Fremantle) è venuta ad Alessandro Cattelan – che prima di oggi era in odore di passaggio in Rai con un programma dedicato agli anta – una sera d’estate, quando sua figlia Nina gli ha chiesto come si facesse ad essere felici. La risposta del conduttore è il manifesto programmatico della sua nuova avventura in streaming, che si pone come obiettivo quello di creare uno stile narrativo unico dando il giusto risalto a tutti i linguaggi utilizzati per la sua messa in produzione (dal documentario al film narrativo di finzione, passando per il real) “Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro. Dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perchè mi ha messo in crisi quella che, in fin dei conti, è Una Semplice Domanda?“.