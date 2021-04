Uscita dalla scuola di Amici, Enula ha postato una serie di Instagram Stories che hanno scatenato la curiosità dei follower

Mai come in questo anno, nella scuola di Amici di Maria De Filippi abbiamo visto nascere varie coppie, Giulia e Sangiovanni, Rosa e Deddy, Aka7even e Martina. Tra questi, ha appassionato anche l’amicizia speciale nata tra la cantante Enula e il ballerino Alessandro Cavallo. I due non hanno mai nascosto il loro rapporto e dopo l’eliminazione di Enula, Alessandro non è riuscito a trattenere le lacrime. Una volta fuori, però, ai fan attenti non è sfuggito un dettaglio: attraverso delle Instagram Storie, la ragazza ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata durante il talent e nei video appare anche Piuma, il cane di Leo Gassmann.

Potrebbe interessarti:

Prima di entrare in casetta, infatti, la cantante è stata paparazzata più volte in compagnia del figlio di Alessandro Gassmann. I due hanno sempre mantenuto un certo riserbo e non hanno mai confermato la loro relazione. Sembrerebbe, però, che dopo Amici la giovane si sia riavvicinata a lui. E Alessandro? Tante sono le domande da parte dei fan della coppia ma, per il momento, Enula sembrerebbe essere concentrata soprattutto sulla sua carriera. Staremo a vedere.