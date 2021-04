Daniele De Rossi è stato dimesso dall’ospedale

Daniele De Rossi torna a casa! L’ex calciatore ha lasciato l’istituto Lazzaro Spallanzani dopo essere stato ricoverato per complicazioni dovute al Covid-19. Un principio di polmonite ha richiesto un ricovero urgente ma, nonostante sia ancora positivo, la sua situazione è migliorata e Daniele può continuare le cure a casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli ultimi esami hanno evidenziato un netto miglioramento delle sue condizioni di salute.

De Rossi ha voluto ringraziare medici e infermieri per l’assistenza ricevuta e adesso proseguirà le terapie rimanendo comunque in isolamento in attesa di risultare negativo al tampone. De Rossi era rimasto contagiato durante la trasferta della Nazionale in Lituania dove, tra membri dello staff e calciatori, si sono contati più di 20 positivi. Tra questi, Bonucci, Verratti, Bernardeschi, Sirigu, Cragno, Grifo e Florenzi. Per nessuno di loro è stato necessario il ricovero.

Il Direttore sanitario dell’ospedale Francesco Vaia ha rassicurato tutti: “Daniele De Rossi sta bene, così come la moglie di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni potranno andare a casa. Avevano bisogno di ricovero ma sono due persone giovani. La malattia è stata presa per tempo, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente“, ha dichiarato.