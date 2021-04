Coinbase sbarca a Wall Street e fa impennare le quotazioni dei Bitcoin. Per la criptovaluta è record e il valore sale alle stelle

La piattaforma più popolare per l’acquisto di criptovalute Coinbase è sbarcata oggi a Wall Street. Il suo prezzo ora vale ben 250 dollari per azione, arrivando a toccare un valore totale di circa 65 miliardi di dollari. Per il Bitcoin ora il record è storico: la criptovaluta più famosa al mondo è arrivata a toccare i 65.000 dollari per unità. Il suo valore complessivo ora ammonta a ben 1.200 miliardi di dollari.

Dan Ives, analista per il comparto tech di Wedbush Securities a Cnbc, afferma che il debutto in borsa di Coinbase è “potenzialmente un evento spartiacque per il settore delle criptovalute e Wall Street lo seguirà con la massima attenzione per misurare l’interesse degli investitori”. Oggi il Bitcoin raggiunge un valore di ben 64.000 dollari, raddoppiando di fatto il suo valore da inizio anno. “Legittimerà molto di ciò che queste aziende stanno facendo”, ha detto Marcus Swanepoel, CEO della piattaforma crypto londinese Luno.“Innanzitutto rivelerà quanto è grande il settore e quanto sta crescendo”.

Coinbase stima di aver realizzato 1,8 miliardi di dollari in ricavi nel primo trimestre del 2021, un aumento dell’844% rispetto ai 190,6 milioni di dollari generati nello stesso periodo dell’anno precedente, in gran parte voluto ai folli rialzi delle monete digitali come Bitcoin ed Ether.