Il Senatore Silvestro accoglie una delegazione di Aniis a Roma

di Redazione ZON

La delegazione dell’Aniis (Associazione Nazionale degli Installatori degli Impianti Serricoli), ospitata ieri dal Senatore Francesco Silvestro presso i competenti uffici di Palazzo dei Beni Spagnoli in Piazza San Luigi dè Francesi a Roma, è riuscita a strappare una promessa all’alto esponente istituzionale di Palazzo Madama: l’impegno per inquadrare i lavoratori del comparto agricolo e serricolo in un panorama normativo ben definito.

Grande soddisfazione per la trasferta nella Capitale è stata espressa dal Presidente dell’Aniis, Rolando Giorgio e dal suo legale di fiducia, avv. Christian di Domenico, entrambi consapevoli di aver gettato le basi per dare inizio a un iter procedurale, che dovrà necessariamente ottenere il placet istituzionale e politico per portare a casa un risultato che avrebbe dello straordinario.

“Sono stato lieto – ha affermato il Senatore Silvestro – di aver accolto la delegazione dell’Aniis. A loro ho confermato il mio impegno per avviare un iter legislativo che possa consentire l’inquadramento dei lavoratori agricoli e degli impianti serricoli, che svolgono un impiego prettamente stagionale e, di conseguenza, non adeguatamente riconosciuto. Con i membri della commissione legislativa cercheremo di capire la migliore strada da intraprendere per regolarizzare tali figure”.

“Ringrazio il Senatore Silvestro – ha dichiarato il Presidente di Aniis Giorgio – per averci accolto nel suo studio a Palazzo dei Beni Spagnoli a Roma. Il suo supporto sarà determinante per portare avanti questa battaglia iniziata da anni e che ora, speriamo, possa concludersi in tempi relativamente brevi per fornire risposte concrete ai lavoratori agricoli e degli impianti serricoli che ci hanno chiesto di essere tutelati per il lavoro che svolgono”.

“Abbiamo prospettato al Senatore Francesco Silvestro – ha spiegato l’avv. Di Domenico – due possibili ipotesi: la prima preverrebbe l’integrazione della norma di cui all’art. 2135 del codice civile, prevedendo l’assimilazione delle attività svolte dagli installatori di impianti serricoli e per l’agricoltura a quelle espletate dall’imprenditore agricolo, in quanto parimenti connesse e strumentali alla coltivazione del fondo.

La seconda strada astrattamente percorribile sarebbe quella che preveda un’iniziativa legislativa ex novo, volta a riconoscere definitivamente la figura degli installatori, sia come professionisti che operano in un ambito correlato all’agricoltura, sia come figure di imprese aventi il carattere della stagionalità”.

La palla passa ora agli alti rappresentanti delle istituzioni, in particolare al Senatore Silvestro, il quale, dopo l’accoglienza ricevuta a Campagna lo scorso mese di maggio, ha confermato una nuova visita il prossimo 4 settembre, questa volta nella vicina Oliveto Citra per partecipare al Premio “Sele d’Oro Mezzogiorno”.