Anna Safroncik: ecco le sue parole in merito alla sua amata Kiev

Naturalizzata italiana, l’attrice non ha mai dimenticato le sue origini. Anna Safroncik è nata a Kiev quando l’Ucraina non si era ancora dichiarata uno stato indipendente e democratico e dopo lo scoppio della guerra nella giornata di ieri nelle storie di Instagram, si pronuncia così: “Buongiorno, come sapete tutti oggi è iniziata la guerra. Il mio Paese è sotto attacco, Putin ha attaccato l’Ucraina. In questo preciso istante mio padre è a Kiev, le notizie che mi dà sono sconcertanti perché la città è mezza deserta. Non sono riuscita a portarlo via, purtroppo, perché non ha voluto lasciare la sua terra, mio padre è molto attaccato al proprio paese, alla propria cultura e non c’è stato verso di traferirlo in Italia finora […]. La città di Kiev è deserta, i Bancomat non fanno ritirare più di cento euro al giorno, i benzinai sono stracolmi e ci sono file per cercare di lasciare la città. Gli aeroporti sono bombardati. […] Siamo tutti sotto shock, completamente. […] Non ci aspettavamo questo attacco così “hitleriano” da parte di Putin”.

La commozione dell’attrice

“…I supermercati sono stracolmi di persone, cercano di fare provviste. Il panico è dilagato. In televisione viene chiesto di non uscire e di non stare “in mezzo alle scatole” (questo è il termine che è stato usato) proprio perché c’è una situazione di guerra. Le persone, ovviamente, sono impanicate. Chi è riuscito ad andare via è ancora sul confine e sta cercando di lasciare la città. I tassisti hanno aumentato i prezzi di dieci volte ”-prosegue Anna.

I ringraziamenti di Anna Safroncik

“…Io vorrei ringraziarvi tutti quanti per la vostra vicinanza perché è da stamattina che mi hanno scritto tantissime persone. Grazie per la vostra solidarietà. Mi chiedete come sto. Come sto? Non lo so come sto”.

Il padre ha tentato di “tranquillizzarla”, così: “Tesoro, stai su (…) Nel caso, sappiamo dove si trova il rifugio dalle bombe più vicino, andremo lì”.