Jennifer Lawrence è diventata mamma

È ufficiale: Jennifer Lawrence ha dato alla luce il suo primo figlio pochi giorni fa a Los Angeles. Non si conoscono, al momento, il sesso del bambino e la data esatta della nascita.

Jennifer Lawrence e la maternità

L’attrice ha un animo introverso ed ha sempre mantenuto una certa riservatezza nei confronti della sua vita privata: ha tenuto per sé, infatti, gran parte delle informazioni e delle emozioni concernenti la maternità e la sua relazione con Cooke Maroney, esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery, con il quale si è fidanzata ufficialmente nel gennaio 2019.

Jennifer e l’amore per Cooke

In un’intervista risalente a giugno del 2021, la Lawrence ha definito Cooke «il miglior essere umano che abbia mai incontrato». Quando poi le è stato chiesto della proposta, ha aggiunto: «È stata una decisione molto, molto facile. Il sì mi è uscito dalle labbra senza neanche pensarci».

Jennifer Lawrence e la privacy

Durante il tour promozionale di Don’t look up, l’attrice aveva dichiarato che intendeva mantenere la vita di suo figlio il più possibile privata: «Ogni istinto nel mio corpo vuole proteggere la sua privacy per il resto della sua vita, per quanto mi sia possibile. Non voglio che nessuno si senta il benvenuto nella sua esistenza».