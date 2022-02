Irama, fuori ora il nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Lo abbiamo ascoltato poche settimane fa al Festival di Sanremo con “Ovunque sarai” classificandosi al quarto posto della classifica finale, adesso Irama è pronto per far emozionare i suoi fan con il suo ultimo lavoro: da pochi istanti è disponibile su tutte le piattaforme “Il giorno in cui ho smesso di pensare”.

Nonostante la medaglia di legno ottenuta sul palco dell’Ariston, Irama non ha nulla di cui pentirsi dato che il suo pezzo è il secondo più ascoltato e venduto dopo quello vincitore dell’edizione di quest’anno, ossia “Brividi” di Mahmood e Blanco, e farà parte del nuovo lavoro del cantante.

Irama ha annunciato il suo nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” con un breve video condiviso sui social per dargli un’impronta stilistica significativa. Ecco le parole con cui Irama ha scelto di presentare l’uscita del disco: “La verità? La verità è che non ho mai avuto paura di schiantarmi. Non una lacrima, non una parola, non un gesto per favore. Non cercare di afferrarmi, non ho bisogno del tuo aiuto. Ho strappato la mia pelle per trovare la mia vera carne, quello che sono realmente. Per rinascere a volte devi spegnere la luce all’universo, io l’ho fatto e, credimi, i mostri non sono quelli del buio. Guardo il sole che spacca l’orizzonte, la mia ombra che è sempre più vicina alla strada, è giorno: il giorno in cui ho smesso di pensare”. A fare da sfondo alle parole di Irama, un teaser trailer in bianco e nero che raffigura il 26enne cresciuto a Monza, mentre è in totale caduta libera circondato dai vetri di grattacieli.

Tracklist “Il giorno in cui ho smesso di pensare” – Irama