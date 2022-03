Anticipazioni Amici 2021, notizia bomba su Aisha e lo scontro Luigi-Alex

Anticipazioni Amici 2021. E’ finito il serale e abbiamo già fatto le pagelle. La notizia bomba riguarda Aisha. Sarà lei a partecipare con i One Republic e a duettare con loro.

Nel frattempo è confermata per giovedi prossimo la prossima registrazione del secondo appuntamento del serale.

Dopo la prima puntata del serale, i ragazzi hanno commentato la sfida tra Luigi e Critycal definendola non equa. In particolare, Alex ha ritenuto ingiusto il comportamento di Luigi in puntata che non ha preso le difese del suo sfidante. “Come se non avesse mai un parere. Come se non capisse mai nulla. Fa sempre la parte di quello che non sa mai nulla“.

Venuto a sapere dei commenti, Luigi si è scagliato contro Alex: “Tutti devono fare come vuoi tu, se no non ti sta bene. Penso di te che sei bravo a cantare, che parli un po’ troppo, che metti in mezzo le altre persone e che vuoi che tutto vada come vuoi tu. Non puoi dire di essere sempre in mezzo alle cose perché sei tu che ti ci metti in mezzo. Per te non avere un parere significa avere poca personalità“. I due hanno continuato a battibeccare sotto gli occhi dei compagni.

Non ci resta che aspettare il prossimo serale sabato prossimo su Canale 5.