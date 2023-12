Anticipazioni Amici 2023: la puntata del 10 dicembre

di Filomena Volpe

L’attesa è finita! Domenica 10 dicembre alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda l’undicesima puntata di Amici 23. In attesa delle Anticipazioni di Amici 2023, scopriamo che cosa è successo in casetta durante questa settimana.

Anticipazioni Amici 2023: ecco cosa sta succedendo

Durante il daytime del 6 dicembre 2023 la maestra Celentano ha messo alla prova i ballerini del programma ed ha valutato le seguenti caratteristiche:

Linee

Definizione e tonicità muscolare

Collo del piede

Morbidezza e flessibilità della schiena

Presenza scenica nello stile di appartenenza

Intanto Petit ha ricevuto un compito dalla maestra Anna Pettinelli ed ha deciso di accettare il compito. Il suo insegnate, Rudi Zerbi, si è detto molto fiero di lui:

“Questo è un atteggiamento da grande nei confronti di chi da grande non si sta comportando”.

Gli allievi – Sezione Canto

Lil Jolie, 23 anni

Holden, 23 anni

Holi Francisco, 19 anni

Matthew, 22 anni

Mew, 24 anni

Mida, 23 anni

Petit, 19 anni

Sarah, 17 anni

Spacehippiez, 22 anni (eliminato)

Samuspina (ritirato)

Stella, 17 anni

Amici 2023, gli allievi – Sezione Ballo